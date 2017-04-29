افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يرافقه اللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت مدرسة “أبو غصون” الثانوية المشتركة والتابعة لإدارة مرسى علم التعليمية بمنطقة “أبو غصون”.

وتخدم المدرسة أهالي مناطق “أبو غصون - برنيس - عرب صالح - حماطة - التجمعات البدوية بقلعان ووادي الجمال”، وأقامتها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني بمحافظة البحر الأحمر.

وتتكون المدرسة من دور أرضى قابل للتعلية ، وتضم 3فصول تعليمية، ومزودة بكافة الأنشطة الخدمية والتعليمية من مكتبة وقاعة كمبيوتر ومعمل كيمياء وغرف للمجالات والأنشطة المدرسية والمكاتب الإدارية ، بجانب الملاعب الرياضية واستراحة المعلمين المغتربين، والتي تعد نموذج للمدرسة المطورة القادرة على التوسع واستيعاب النمو المطرد في الكثافة السكانية.

وأعرب أهالي المنطقة عن اعتزازهم وتقديرهم لجهود القوات المسلحة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المناطق الحدودية ورفع العبء عن كاهلهم خاصة في جنوب مصر.

حضر مراسم الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة البحر الأحمر.