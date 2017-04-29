أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيلة فريقه بايرن ميونخ الأساسية التي ستواجه نظيره فولفسبورج في لقاء الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم “بوندسليجا”.

وجاءت التشكيلة لتضم: اولريخ ، فيليب لام ، خافيير مارتينيز ، هوميلز ، دافيد الابا ، تياغو الكانترا ، كيميتش ، توماس مولر ، كومان ، اريين روبن ، ليفانودفيسكي.

بينما شهدت تشكيلة فولفسبورج تواجد كلاً من : كاستيلس ، هورن ، رودريغيز ، كنوتشي ، كوبا ، بازور ، جوستافو ، جيرهارت ، ارنولد ، ديدافي ، جارسيا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 70 نقطة بينما يأتي فولفسبورج في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة