قررت نقابة الصحفيين، اليوم، السبت، تأجيل الجمعية العمومية لشعبة المصورين الصحفيين، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني (25%+ 1).

كما تقرر أن تعقد الجمعية العمومية للشعبة بحضور أي عدد لأعضاء الشعبة، وذلك يوم /الخميس/ الموافق 11 مايو 2017 الساعة الحادية عشر صباحا بالدور الرابع بالنقابة، وذلك مع مناقشة التقرير المالي والإداري للشعبة، وحصر جميع الزملاء أعضاء الشعبة الذين لهم حق التصويت في الجمعية العمومية للشعبة.