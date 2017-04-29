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ننشر نص كلمة بابا الفاتيكان في التكنيسة الإكليريكية
يحي راشد

ننشر نص كلمة بابا الفاتيكان في التكنيسة الإكليريكية

السبت، 29 ابريل 2017 05:37 م

قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان “إن مصر ساهمت في إثراء الكنيسة حول العالم بالكنز الذي لا يقدر، وهو حياة الرهبنة من القديس بولس والقديس أنطونيوس أول الرهبان، الذي كانت حياتهم فرصة لفتح أبواب السماء”.

وأضاف البابا فرانسيس - في كلمته عقب ترؤسه قداس للطائفة الكاثوليكية بمصر بمقر الكلية الإكليريكية بالمعادي مخاطبا كهنة الكنيسة الكاثوليكية - “كونوا القاطرة التي تجر القطار إلى الإمام إلى وجهته الرئيسية.. كونوا من يقوم ببناء الجسور والحوار والتفاهم.. هذا من الممكن أن يتم لو أن الشخص المكرس لم يكن لديه إغواء ويستسلم لكل ما يلاقيه في طريقه”. 

وقال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إن “الأشخاص المكرسين وكهنة الكنيسة يواجهون إغواءات دنيوية عديدة مثل التكبر والحقد والحسد والشكوى الدائمة والنميمة والمقارنة مع الآخرين والفردية والأنانية.
وأكد أن المكرسين والكهنة يجب أن يتحلوا بالتواضع والشجاعة لمواجهة الكثير من أسباب الإحباط والأصوات السلبية البائسة وقال “أنتم تقدمون قوة إيجابية ونورا للمجتمع، وستكونون دائما في قلبي وصلواتي .....تحلوا بالشجاعة وامضوا إلى الأمام .. صلوا من أجلي”.
وعقب انتهاء كلمته صلى البابا فرانسيس صلاة الشكر مع الحضور قبل أن يغادر مقر الكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي في طريقه لمطار القاهرة الدولي في ختام زيارته لمصر التي استمرت يومين.‎

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