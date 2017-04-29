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باريس تدعو كوريا الشمالية إلى تفكيك ترسانتها النووية
كوريا الشمالية تجري مناورة ضخمة بالذخيرة الحية

باريس تدعو كوريا الشمالية إلى تفكيك ترسانتها النووية

السبت، 29 ابريل 2017 05:21 م
أ ش أ

دعت فرنسا كوريا الشمالية إلى الامتثال دون تأخير لالتزاماتها الدولية وإلى تفكيك برنامجها النووي والباليستي، وذلك بعد أن أجرت اليوم /السبت/ تجربة فاشلة لاطلاق صاروخ باليستي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم - “إنه بالرغم من فشلها، تؤكد هذه التجربة رغبة نظام كوريا الشمالية في امتلاك قدرة نووية عملياتية، مما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.. ومسؤوليتنا الجماعية تقتضي الرد بحزم وإصرار”.

وأضافت “تطالب فرنسا كوريا الشمالية بالوفاء دون تأخير بالتزاماتها الدولية وبتفكيك برنامجها النووي والباليستي بشكل كامل ونهائي، وبما يمكن التحقق منه”.

واختتمت الخارجية الفرنسية بيانها بالتأكيد على أن كوريا الشمالية عليها الامتناع، على الفور ودون شروط، عن أي تحرك من شأنه زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية والإضرار بالسلم والأمن الدوليين.

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