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السبت 29 ابريل 2017 05:08 مساءً
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"الصحفيين" تعلن تنظيم دورة حول "مهارات ​الترجمة الصحفية"
نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تعلن تنظيم دورة حول "مهارات ​الترجمة الصحفية"

السبت، 29 ابريل 2017 05:08 م

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن بدء الحجز فى دورة الترجمة الصحفية من وإلى اللغة الإنجليزية والتي ستعقد لمدة شهرين بواقع محاضرتين أسبوعيا.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم السبت ، أن محتوى التدريب يدور حول أساسيات الترجمة وقواعد الترجمة الصحفية وأساسيات تكوين الجمل وكيفية بناء جملة سليمة وقواعد الترجمة الصحفية السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية.

وقالت اللجنة : إنه يتعين على الراغبين في الاشتراك سداد 200 جنيه لخزينة النقابة بأولوية الحجز..مشيرة إلى أن الزميل طارق عبدالغفار مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمحاضر في مجال الترجمة واللغة الإنجليزية سيقوم بالتدريب في الدورة التي تحمل عنوان (مهارات الترجمة الصحفية).

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