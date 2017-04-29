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السبت 29 ابريل 2017 05:05 مساءً
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لن تتخيل مم صنعت هذه السماعات!
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لن تتخيل مم صنعت هذه السماعات!

السبت، 29 ابريل 2017 05:04 م

للوهلة الأولى تبدو “الخرسانة” غير مناسبة لصنع سماعة أو مكبر صوت، لكن هذه المادة أثبتت كفاءتها في حل مشكلات صدى الصوت التي تزعج عددا كبيرا من مستخدمي السماعات.

وحسب موقع “وييرد” المختص بالأخبار التقنية، فإن شركة أميركية متخصصة في إنتاج السماعات استعانت في صناعتها بالخرسانة، للاستفادة من كثافته وخصائصه الناقلة للصوت.

وقال مدير الإنتاج في شركة “ماستر آند داينمك”، درو بريغز، إن السماعات الجديدة، التي تدمج فيها الخرسانة مع مادة البوليمار، تصبح قادرة على امتصاص صدى الصوت المزعج.

والخرسانة مادة تتكون من الأسمنت والرمل والماء مع إضافة نوع من الركام، مثل السن أو الزلط.

وبعد جهود حثيثة استمرت لنحو عامين، تمكن بريغز وفريقه من ابتكار سماعة كبيرة الحجم صنعت من ذلك المزيج.

وقال إن المواد الأخرى مثل الأخشاب والبلاستيك تجعل السماعة عرضة للاهتزاز، لكن إضافة سمك أكثر على جدران السماعة وأقواس داخلية يمكن أن يعزز الصندوق الداخلي الذي تصدر عنه الأمواج الصوتية.

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