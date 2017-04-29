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السبت 29 ابريل 2017 05:07 مساءً
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الفيحاء أول الصاعدين لدوري جميل السعودي
الفيحاء

الفيحاء أول الصاعدين لدوري جميل السعودي

السبت، 29 ابريل 2017 05:07 م

نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق الفوز فريق أحد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في الجولة 29 من دوري الدرجة الاولي السعودي.

جاءت أحداث الشوط الأول من المباراة في مستوى أقل من المتوسط، حيث تبادل الفريقان السيطرة على الكرة في وسط الملعب دون تشكيلة أي خطورة على المرميين، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني سجل هدف الفيحاء الاول علي خرمي في الدقيقة 70 ؛ قبل ان يتعادل أحد في الدقيقة 82 ؛ وفي الوقت القاتل سجل خرمي الهدف الثاني له و لفريقه في الدقيقة 95.
و بهذا الفوز الغالي ارتفع رصيد الفيحاء الي النقطة 49 ليضمن التأهل رسمياً لأول مرة بتاريخه لدوري الأضواء و الشهرة.

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