بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد الهداف التاريخي للدوريات الـ 6 الكبرى بعدما احتل المركز الأول برصيد 367 متفوقاً على غريمه التقليدي ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الذي احتل المركز الرابع برصيد 344 هدف.

وجاء في المركز الثاني جيمي جريفس لاعب تشيلسي برصيد 366 هدف.

واحتل المركز الثالث اللاعب الألماني جيرد مولر، برصيد 365.

كما وصل الدون البرتغالي للهدف رقم 590 في تاريخ مسيرته بكرة القدم.

وكان رونالدو قد سجل هدف فريقه ريال مدريد الإسباني الأول في شباك نظيره فالنسيا في الجولة الـ 34 من الليجا التي أقيمت اليوم السبت.