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ترجيح عودة "النينيو" المسببة للجفاف والفيضانات
ما_هي_ظاهرة_النينو

ترجيح عودة "النينيو" المسببة للجفاف والفيضانات

السبت، 29 ابريل 2017 04:57 م

رجحت منظمة الأرصاد الجوية العالمية، الجمعة، عودة ظاهرة “النينيو” المناخية هذا العام، بعد أن وجدت إرهاصات مؤثرة ومقلقة تظهر احتمال عودة الظاهرة التي تسبب موجات من الجفاف والفيضانات.

وذكرت المنظمة في بيان أن هناك احتمال يتراوح بين 50-60 لعودة هذه الظاهرة في تعديل لتوقعاتها التي صدرت قبل شهرين، وفق “رويترز”.

وقالت المنظمة في بيان إن “حرارة سطح المياه في أقصى شرق المحيط الهادي المداري ارتفعت درجتين أو أكثر عن المعدل المتوسط خلال فبراير ومارس، مما أدى إلى تساقط كثيف للأمطار وهبوب رياح تجارية على المنطقة الممتدة من جزر غالاباجوس إلى شواطئ الإكوادور وبيرو”.

وتظهر “النينيو” في مياه المحيط الهادي وتتجلى في ارتفاع حرارة المياه السطحية هناك بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى نشوء تيارات بحرية دافئة تتحرك صوب الشواطئ الشرقية للمحيط .

وكانت آخر موجة مصاحبة لظاهرة النينيو خلال موسم 2015 -2016وارتبطت الظاهرة بمواسم جفاف متفاقمة في القرن الأفريقي وأبيضاض الشعاب المرجانية وانتشار فيروس “زيكا” عن طريق البعوض في أميركا الجنوبية.

وقالت كلير نوليس المتحدثة باسم وكالة الدولية إنه من الصعب التنبؤ بمدى حدة تأثير ظاهرة النينيو المتوقعة هذا العام.
وأشارت إلى أن التوقعات الصادرة قبل مايو ويونيو أقل دقة من تلك التي ستصدر في وقت لاحق من العام.

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