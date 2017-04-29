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السيسي يودع بابا بمطار القاهرة بعد زيارة استمرت يومين
بابا الفاتيكان يصل استاد الدفاع الجوي

السيسي يودع بابا بمطار القاهرة بعد زيارة استمرت يومين

السبت، 29 ابريل 2017 04:58 م

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان فى مطار القاهرة بعد زيارته لمصر استغرقت يومين.

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر اليوم /السبت/ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، في ختام زيارته لمصر التي استغرقت يومين.
وغادر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، كما استقبله الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمقر المشيخة، والتقى خلالها بالبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وترأس بابا الفاتيكان القداس الإلهى باستاد الدفاع الجوي، وقام بزيارة لمقر الكلية الإكليريكية للقاء عدد من ممثلي الكنائس المصرية.

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