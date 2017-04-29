أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها تبحث مع بكين سبل التعاون لإقامة قاعدة صينية على القمر، تحت اسم “قرية القمر”، هدفها الأساسي إعمار القمر بالبشر، ومن ثم إرسالهم إلى المريخ في رحلات متتالية.

وكشف الأمين العام لوكالة الفضاء الصينية، تيان يولونغ، عن المحادثات، التي دارت بين الطرفين الصيني والأوروبي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام صينية.

بينما ذكر المتحدث باسم وكالة الفضاء الأوروبية، بال هيستنداي، أن “الصينيين لديهم طموح كبير بشأن اكتشاف القمر، مشيرا إلى أن الاتجاه للفضاء تغير منذ سباق الفضاء في الستينيات”.

وفي السياق، وصفت وكالة الفضاء الأوروبية “قرية القمر” بأنها ستكون منصة لإطلاق رحلات دولية تضم بعثات من مختلف دول العالم إلى المريخ.

وأوضح المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، يوهان ديتريش فويرنر، أن إقامة قاعدة بشرية على سطح القمر يوفر الفرصة لتطوير السياحة الفضائية، والبحث عن المعادن على سطح القمر.

يذكر أن إدارة الفضاء الوطنية الصينية أعلنت الأسبوع الماضي عن مركبة فضائية من دون طيار لنقلها إلى محطة الفضاء التابعة لها، غير المأهولة حاليا.

ولدى الصين خطط طموحة خلال العامين المقبلين من أجل إطلاق مهمة لجمع عينات من القمر خلال عام 2017، إضافة إلى تنفيذ أول مهمة استكشاف للجانب الآخر من سطح القمر.