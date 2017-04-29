أعلن مصدر مطلع أن اثنين من العناصر الخطرة بجماعة الإخوان الإرهابية والصادر بحقهم أحكام فى بعض القضايا والهاربين الى دولة تركيا لقيا مصرعهما فى حادث سير بتركيا.

وكانت تداولت صفحات الإخوان خلال الأيام الماضية انباء عن وفاة شخصين من اعضاء الجماعة فى حادث سير بتركيا وهم احمد ابو الهدى من محافظة المنصورة واحمد الحداد من محافظة بنى سويف .

واعلن مصدر مطلع فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” ان احمد محمد فوزى ابو الهدى مقيم بمركز المنصورة عضو الحراك المسلح لجماعة الاخوان الارهابية فى الدقهلية ومحكوم علية بالسجن المؤبد فى القضية 4145 لسنة 2015 مركز طلخا تشكيل لجان عمليات نوعية وارتكاب اعمال عنف وشغب ومحكوم عليه فى القضيتين رقم 24765 لسنة 2014 جنايات المنصورة تشكيل لجان عمليات نوعية واستهداف فرد امن بجامعة الازهر، والقضية 7175 لسنة 2015 جنايات مركز المنصورة تشكيل لجان عمليات نوعية واغتيال امين شرطة واحد المواطنين.

واضاف المصدر ان الشخص الاخر يدعى احمد محمد جابر على الحداد مقيم بمركز ناصر بنى سويف وعضو الحراك المسلح بالمحافظة ومطلوب فى القضية 1011 لسنة 2015 محاولة اغتيال رئيس مباحث مركز ناصر .

وقال المصدر ان عناصر الاخوان الصادر بحقها احكام جنائية تحاول الهرب الى دولة تركيا والتى تعد الملاذ الامن للارهابيين.