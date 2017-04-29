في تسريبات جديدة عن هاتف آي فون 8 المنتظر من شركة أبل الأميركية، كشف موقع “تيك كرانش” نقلا عن “أون ليكس” أن الهاتف الجديد سيحمل خاصية الشحن اللاسلكي.

وأظهرت صورة مسربة للهاتف أن الجزء الخلفي يحتوي على سطح مستدير، وأن هذا السطح هو الموصل لشحن الجهاز لاسلكيا.

وبينت الصورة أن الكاميرات موجهة بشكل عمودي،فيما لا يظهر في الصورة أي مدخل للسماعة.

وأشارت التسريبات إلى أن وضع الكاميرات بشكل عمودي يعزز من فرضية إصدار آيفون 8 بكاميرات ثلاثية الأبعاد مدمجة كي تخدم خصائص الواقع الافتراضي والواقع المعزز، إضافة إلى أن ذلك يتماشى مع التقارير التي تحدثت عن أن أبل تعمل على نظام كاميرا ثلاثية الأبعاد لهاتف آيفون 8 قد تستخدم لفك قفل الهاتف من خلال تقنية التعرف على الوجه.

وأظهرت الصورة المسربة أيضا أن الشاشة تغطي تقريبا الواجهة الأمامية للهاتف، ما يعني أن مستشعر البصمة ربما يكون مدمجا في الشاشة، الأمر الذي يؤكد الإشاعات العديدة التي تحدثت عن هذا الأمر.

يذكر أن شركة أبل أمضت السنوات الثلاث الأخيرة تعمل مع شركة “برودكوم” على حل للشحن اللاسلكي، وأكد ذلك تقرير لوكالة رويترز في فبراير الماضي جاء فيه أن 5 مجموعات مختلفة تعمل على تقنية الشحن اللاسلكي لشركة أبل.

وتشير تقارير إلى أن أبل نجحت في وقت سابق في إصدار نسخ عديدة من ساعاتها الذكية “أبل ووتش” بطريقة الشحن اللاسلكي، ما يعزز من فرص ظهور النسخة الجديدة من هاتف الآيفون بخاصية الشحن اللاسلكي.