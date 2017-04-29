بالرغم أن مدينة الفاتيكان هي ولاية صغيرة مستقلة لكنها أحد أشهر الأماكن في العالم حيث يتوافد على زيارتها ما يقارب 5 مليون سائح سنويا. وتعد أصغر دولة من حيث المساحة في العالم وتأخذ شكل شبه إهليلجي في قلب مدينة روما عاصمة إيطاليا التي تحيط بها من جميع الجهات ويفصلها عنها أسوار خاصة؛ تبلغ مساحة الفاتيكان 0.44 كم مربع ويقارب عدد سكانها 800 نسمة فقط وتعتبر بالتالي أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان أيضًا وتستقي دورها وأهميتها من كونها مركز القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية في العالم والتي يربو عدد أتباعها على 1.147 مليار نسمة، كذلك من كونها تحفظ في متاحفها وأرشيفها مجموعة من أرقة المنتوجات الفنية للجنس البشري على مر العصور، فضلاً عن القضايا السلمية والأخلاقية التي تدافع عنها..

تتكون هذه المدينة من كنيسة St Peter’s وهو أكثر مكان مقدس في روما حيث يجذب العديد من السياح من كل دول العالم. بالإضافة الي القبة الرائعة التي صممها Michelangelo، والأبراج التي يبلغ ارتفاعها 136 قدم. تم ضم هذه الكنيسة على أنها أحد مواقع التراث العالمي من منظمة اليونيسكو. تعتبر الفاتيكان هي مركز الكنيسة الكاثوليكية في العالم. عندما يأتي موعد احتفالات الكريسماس فإن الأجواء هنا تكون رائعة حيث الاحتفالات في كل الشوارع.

يوجد العديد من المباني القديمة التي تعبر عن الفن المعماري الراقي داخل هذه المدينة. يعيش “البابا” داخل هذه المدينة وهناك قسم يعمل على مساعدته في توزيع المسئوليات. يمكن القول بأنها مدينة مقدسة وبذلك هي وجهه للكثير من مختلف دول العالم.

ومن ابرز معالمها السياحية:

مقبرة الفاتيكان

تقع تحت مدينة الفاتيكان، تحت رعاية الفاتيكان للحفريات الأثرية تحت سانت بيتر منذ عامي 1940–1949م، حيث كشفت عن أجزاء من مقبرة تعود إلى العصر الإمبراطوري.

كما أن مقبرة الفاتيكان هي موطن للمقابر منذ القرن الرابع أو الثالث، بالرغم أنها لم تكن أصلاً من السراديب تحت الأرض “من روما”، ولكنها مقبرة في الهواء الطلق مع قبرا وضريحا.

وتوجد المقبرة في أحد شوارع، “كورنيليا عبر”، قريبه على طول التل الفاتيكان الشمالي.

متاحف الفاتيكان

متاحف الفاتيكان تعرض مجموعة هائلة من الأعمال على مر القرون بما في ذلك بعض من المنحوتات الكلاسيكية الأكثر شهرة والأكثر أهمية من روائع فن عصر النهضة في العالم.

تأسست المتاحف في أوائل القرن السادس عشر، من سيستين بسقف مزين بمايكل آنجلو وسيناترا ديلا ستانزي، وزينت بها رافائيل على طريق الزائر من خلال متاحف الفاتيكان.

يتميز المتحف يوجود جميع الفنون المميزة من اللوحات والمنحوتات لفنانين مثل كارلو كارا وجورجيو دي شيريكو.

ساحة بطرس

ساحة بطرس عبارة عن ساحة ضخمة تقع مباشرة أمام كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان، البابا يوحنا بولس الثاني الجيب محاط بروما، مباشرة غرب الحي.

يتميز الميدان بوجود مسلة مصرية عمرها أربعة آلاف سنة موجودة في وسط الساحة، أقيمت في الموقع الحالي في 1568م.

تصميم الميدان من قبل جان لورينزو برنيني للساحة لعمر 100 سنة تقريبا في وقت سابق، بما في ذلك الأعمدة توسكان ضخمة، أربعة أعمدة عميقة، التي تحتضن الزائرين في ‘الأمهات من الكنيسة الأم”.