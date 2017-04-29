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النمساوي تيم يطيح بآندي موراي من بطولة برشلونة للتنس
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النمساوي تيم يطيح بآندي موراي من بطولة برشلونة للتنس

السبت، 29 ابريل 2017 04:58 م

خرج البريطاني آندي موراي، المصنف أول عالميا، من الدور نصف النهائي لدورة برشلونة الإسبانية، البالغ مجموع جوائزها نحو 2.374 مليوني يورو، بخسارته أمام النمساوي دومينيك تييم 2-6 و6-3 و4-6، السبت.
واستمرت نتائج موراي المتراجعة مؤخرا بعدما خرج قبل أسبوع من الدور الثالث لدورة مونت كارلو الفرنسية بخسارته أمام الإسباني ألبرت راموس - فينولاس.

ويلتقي تييم، الذي حقق فوزا أول على موراي في 3 مباريات بينهما، في المباراة النهائية الفائز من نصف النهائي الآخر بين الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثالثا، والأرجنتيني هوراسيو سيبالوس.

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