بالصور.. مصر تحتفظ بلقب البطولة الإفريقية والأفروأسيوية لكرة السرعةالسبت، 29 ابريل 2017 04:48 م
اختتمت اليوم السبت منافسات البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والبطولة الافرواسيويه لكرة السرعة التي استضافتها مصر في الصالة المغطاة بمدينه الغردقة بحضور اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ومحمود الحلو المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة نائبا عن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز و المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة ورئيس الاتحاد الافريقي وكل من اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الافريقي والاسيوي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي .
حقق المنتخب المصرى المركز الأول للبنين والبنات، والناشين والكبار، وفى البطولة الافريقية الأفروآسيوية حقق 24 ميداليه ذهبيه وحصلت مصر فى السولو بنين ناشئين على المركز الأول، والسودان الثانى، تونس الثالث. أما فريق البنات ففازت مصر بالمركز الأول، وتونس حلت ثانيا، الجزائر ثالثا .
وفي فريق الكبار فازت مصر بالمركز الأول بنين وبنات، وتونس في المركز الثانى، السودان في المركز الثالث، والجزائر الثالث مكرر وفي مسابقات فريق التتابع، فازت مصر بالمركز الأول مختلط وجائت تونس في المركز الثاني ، والسودان في المركز الثالث.
من جانبه أكد محمود الحلو المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة أن الوزارة دائما ما تدعم جميع الاتحادات الرياضة وبصفة خاصة عند استضافة الاحداث الرياضية الكبرى بمصر والتى تسهم بوضع مصر على خريطة الدول الكبرى فى استضافة كبرى الاحداث الرياضية العالمية، مشيرا إلى أن المنشأت الرياضية التابعة للوزارة دائما على اتم الاستعداد لاستقبال البطولات الدوليه الكبرى الامر الذي يثبت ثقة المجتمع الدولي الرياضي في قدرة مصر علي تنظيم الاحداث الرياضية.
وأكد المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري خلال كلمته إلى أن مصر أكدت ريادتها في هذه اللعبة بحصولها على جميع ذهبيات البطولة، معربا عن شكره للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة للدور الكبير الذى تلعبة وزارة الرياضة منذ اواخر عام 2013 فى دعم الاتحاد..متمنيا التوفيق والنجاح لمصر في بطولة العالم التي ستنظمها مصر بشرم الشيخ في يوليو المقبل.
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