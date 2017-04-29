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كاراتيه مصر يستعد لبطولة التضامن بمعسكر مغلق
كاراتيه

كاراتيه مصر يستعد لبطولة التضامن بمعسكر مغلق

السبت، 29 ابريل 2017 04:44 م

يستعد المنتخب المصري للكاراتيه للمشاركة فى  بطولة التضامن الإسلامي بمدينة باكو فى أذربيجان، بمعسكر مغلق بعد موافقة الدكتور أيمن عبدالحميد رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الفرق القومية.
وقال مصطفى فكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس اللجنة الإعلامية إن بعثة المنتخب ستغادر القاهره يوم 9 مايو المقبل وستعود إلى القاهرة يوم 16 من الشهر نفسه.
وتضم قائمة الفريق كلا من: “رضوى سيد محمود ٥٠ كيلو، وياسمين حمدي بيومى ٥٥ كيلو، وهدي نبيل سيد ٦١ كيلو، وندي سيد عبد اللطيف ٦٨ كيلو، ومالك جمعة سلامة ٦٠ كيلو، وعلي محمد الصاوي ٦٧ كيلو، ومحمد السيد الكتبي ٨٤ كيلو، وأحمد سعيد شحاتة +٨٤ كيلو، وآية هشام كاتا فردي آنسات، وزياد محمد عبدالرحمن كاتا فردي رجال”.

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