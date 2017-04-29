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استبعاد الحاوي من تدريبات الأهلي
البدري

استبعاد الحاوي من تدريبات الأهلي

السبت، 29 ابريل 2017 04:42 م

أصدر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي قرارا مفاجئا صباح اليوم، باستبعاد صانع ألعاب الفريق الشاب فوزي الحاوي، من تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة القادمة مع الفريق الأول، ولأجل غير مسمى، وبدأ تطبيق القرار من اليوم، حيث جرى استبعاده من التدريبات التي ستقام على ملعب التتش مساء اليوم.
وجاء استبعاد البدري للحاوي كعقاب له على تعمد الغياب عن أحد تدريبات فريق الشباب بالنادي، الذى ينتمى له اللاعب فى الأساس، وهو فريق 97 الذى يشرف على تدريبه المدير الفني سمير كمونة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر الدوري العام، غدا الأحد، على استاد السلام الدولي، بالقاهرة، في السابعة مساء.

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