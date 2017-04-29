"رويال جيت" تعلن تفاصيل مشاركتها بمشروعيين سياحيين على مساحة 71 فدانا قريباالسبت، 29 ابريل 2017 04:42 م
حسام سليمان: وجوب اصدار قانون تصالح للبناء لأنه واقعا وضرورة تشديد العقوبات للمخالفين لاحقاً
· رويال جيت تستهدف مبيعات بنحو 120 مليون جنيه العام الجاري
رحب المهندس حسام سليمان رئيس مجلس أداره شركة رويال جيت و العضو المنتدب, بموافقة لجنتي الاسكان والزراعة على قانون التصالح على المباني المخالفة والتي انتشرت بشكل مخيف بعد ثورة يناير،معللا ذلك بعدم جدوى إزالة المخالفات ولن تفلح محاولة إعادة الاراضي المعتدى عليها للزراعة وأن الدول ستتحصل على مبالغ مالية ضخمة تمكنها من استصلاح أراضي زراعية جديدة.
وطالب الحكومة في نفس الوقت بعدم التصالح مع المخالفات الجديدة التي تنفذ بعد سريان القانون وتغليظ العقوبة حتى يمكن السيطرة على الخارجين على القانون وايقاف عجلة المخالفات واتاحة الفرصة لتنفيذ المخططات العمرانية والزراعية السليمة.
وفي سياق متصل بالتنمية العمرانية دعا رئيس شركة رويال جيت المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة , تسهيل وسائل واجراءات استخراج تصاريح البناء وأن يكون موظيفيها أكثر مرونة وعدم الالتزام بالروتين القاتل الذي يهدم ولا يبني ويأخر ولا يسرع من وتيرة التنمية وبما لايتعارض مع صحيح القانون ولوائح الهيئه.
وقال أن الربع الأول من العام الجاري 2017 شهد حالة من الكساد وتراجعاً في معدلات البيع نتيجة لحالة الارتباك التي سيطرت على السوق عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وهذا الأمر يستدعي هيئه المجتمعات العمرانية الممثلة في بنك التعمير والاسكان بأعطاء تسهيلات أكثر مرونه للمطوريين العقاريين.
وأوضح رئيس مجلس أداره رويال جيت أن شركته زياده فى حجم المبيعات بنسبه 25% عن عام 2016 و ذلك بفتح العديد من المشروعات السكنيه الجديده.
وأشار إلى أن شركته اتجهت للمنافسة بالقطاع التجاري بعدما تقدمت بالفعل لمناقصتين طرحتهما هيئة المجتمعات العمرانية في وقت سابق لتنفيذ مولين تجاريين أحدهما بمشروع دار مصر بمدينة الشروق وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 200 مليون جنيه وسيتم البت في هذه المناقصة خلال أيام ، أما المول الثاني يقع بمدينة 6 أكتوبر وتصل تكلفته الاستثمارية 60 مليون جنيه وسيتم البت في المناقصة خلال 45 يوما ، لافتا أن هذا الاتجاه يأتي في إطار سعي الشركة لتنويع محفظتها الاستثمارية وإيمانا منها بدورها المحوري للقطاع التجاري في أحياء المناطق السكنية.
وأعلن حسام سليمان على دخول شركته كمطورعقاري بالمشاركة لتنفيذ مشروعين سياحيين , الاول في الساحل الشمالي على مساحة 21 فدانا أما المشروع الثاني بمنطقة رأس سدرعلى مساحة تقدر بنحو 50 فدانا وسوف يتم الاعلان عن تفاصيل المشروعين قريباً.
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