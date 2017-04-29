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سامسونج و إل جي تطوران شاشات منحنية من أربعة اتجاهات
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سامسونج و إل جي تطوران شاشات منحنية من أربعة اتجاهات

السبت، 29 ابريل 2017 04:39 م

تعمل شركة سامسونج بالتعاون مع إل جي على تطوير شاشات للهواتف النقالة، تكون منحنية من الاتجاهات الأربعة.

وهذا يعني أن شاشة اللمس ستستحوذ على 98% من واجهة الهاتف، بحسب ETNews الكورية.

كما أشارت التقارير أيضا إلى أن الشركتين تواجهان بعض المشاكل في صناعة الشاشة، منها أن الأجزاء المنحنية لا تعمل باللمس .ومن المتوقع أن تقوم الشركتان الكوريتان بتصحيح هذه المشكلة بحلول العام المقبل.

يذكر أن شركة شاومي الصينية عرضت الهاتف الذكي Mi 6 المغطى بزجاج ثلاثي الأبعاد، على الجوانب الأربعة، حيث كان ماسح البصمات مخبأ تحت الزجاج، في الجزء الأمامي من الهاتف.

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