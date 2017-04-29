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السيسي يودع بابا الفاتيكان بعد انتهاء زيارته لمصر

السيسي يودع بابا الفاتيكان بعد انتهاء زيارته لمصر

السبت، 29 ابريل 2017 04:48 م

السيسي يودع بابا الفاتيكان بعد انتهاء زيارته لمصر

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