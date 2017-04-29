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الاستغماية الجنسية .. طريقك للسعادة الزوجية!
جنس زواج علاقة

الاستغماية الجنسية .. طريقك للسعادة الزوجية!

السبت، 29 ابريل 2017 04:45 م

هل جربت من قبل لعبة “الاستغماية الجنسية”، اى هل جربت ان تعصبي “تغمضى” عينا زوجك بشريط من الساتان الناعم وتطلبي منه ان يسعى لتحسس جسدك؟

هل اقترحت عليه ان ان يكون المكان الذى ستطاله يده ستبدآن به ممارسة العلاقة؟

هل جربت ان تعصبى عيناه وتداعبيه وتتحسسى أجزاء من جسده بجرأة وببطئ وبأسلوب يتسم بالمشاغبة؟

نعلم جميعا ان الملل هو القاتل العدو الاول للحياة الزوجية ولابد من التجديد بين الحين والاخر بأمور وأساليب مختلفة تدخل السعادة والاثارة على الحياة الزوجية ، وتعد “الاستغماية الجنسية” احد الالعاب المثيرة بين الزوجين فى غرفة النوم التى تثير الرغبة وتشعل اللقاء وتجعله اكثر حميمية .

الا ان هناك ايضا بعض التصرفات والالعاب الاخرى التى يمكن القيام بها فى غرفة النوم وتساهم فى تأجيج المشاعر بينكما :

- اطلبى من زوجك أن يحضر لك بعضا من ملابسك (وتفضل أن تكون الداخلية) و ذلك فى اثناء وجودك بالحمام

- نامى معه يوما فى احضانه بدون ملابس تحت الغطاء حتى الصباح

- قبليه بدون سبب فى منتصف الكلام

- احضرى تفاحة و اقسميها نصفين و على أحد النصفين اطبعى قبلة بشفتيك . أعيدى التفاحة كما كانت و قدميها له فى طبق

- فى احد المرات قبل لقائكما تجرئى وقومى انت بخلع ملابسه عنه

- قطعى قطعتين من الفراولة وضعيهما على صدرك ووجهى له الدعوة لالتهامهما.

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