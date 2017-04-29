يقع ما يقارب نصف أصحاب الهواتف الذكية في الولايات المتحدة ضحية لسرقة بياناتهم الإلكترونية، سنويا، لذلك يعتقد، جون مكافي، الخبير في الأمن الإلكتروني أن لديه الحل.

فقد كشف مكافي النقاب عن خطط لتطوير ما يسميه “أول هاتف ذكي في العالم يحمي الخصوصية”، وسيبلغ سعر الهاتف 1100 دولار.

ويخطط مكافي لإطلاق الهاتف في وقت لاحق من هذا العام، عبر شركة “MGT” التي يمتلكها، بحسب ما ذكره، أنطوني كوثبرتسون، الذي أجرى مقابلة حصرية مع خبير الكمبيوتر ورجل الأعمل مكافي، عبر موقع “نيوزويك”.

وقال مكافي إن الهاتف “يحتوي على مجموعة من الوصلات في الخلف تسمح للمستخدم بأن يفصل بحركة يدوية البطارية والبلوتوث ومحدد الموقع الجغرافي، والكاميرا والمايكروفون”، بالإضافة إلى أنه سيتيح إمكانية البحث عبر الإنترنت دون تحديد اسم للمستخدم.

ومن المقرر أن تطور شركة “MGT” النموذج الأولي للهاتف بالتعاون مع “Nordic IT Sourcing Association”، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة حول الهاتف ومواصفاته قبل أسبوع واحد من إطلاقه.

وسوف يدخل هاتف مكافي الجديد لأول مرة سوق الهواتف الذكية مع نهاية العام الجاري، بينما ستكون النسخة الثانية من الجهاز جاهزة للتسويق في صيف عام 2018.

ووفقا لجون مكافي، فإن الهاتف سيكون محل اهتمام كبير باعتبار أن الكثير من المستخدمين يبحثون عن الخصوصية والأمان في مواصفات الجهاز الذكي.

ومن المنتظر أن يدعم هاتف مكافي نظام التشغيل أندرويد، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه سيتم إنتاج 16 ألف جهاز في النسخة الأولى منه.