قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة، الدعوة لعقد جمعية عمومية في 13 مايو المقبل، لترشيح 3 من أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، لتولي رئاسة المجلس خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس الحالي والذي تنتهي مدة رئاسته للمجلس في 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن ترسل أسماء المرشحين لرئاسة مجلس الدولة في أعقاب الجمعية العمومية، إلى رئاسة الجمهورية، لاختيار أحدهم رئيسا لمجلس الدولة، وذلك تطبيقا للتعديل التشريعي الجديد الذي ينص على أن: “يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

كما قرر المجلس تقديم موعد انعقاد الجمعية العمومية التي سبق وأن تم تحديدها في 20 مايو المقبل لاعتماد حركة ترقيات عدد من قضاة المجلس، بحيث تنعقد في ذات الموعد ( 13 مايو ).. على أن يتم إرسال أسماء المرشحين الثلاثة لرئاسة المجلس في اليوم التالي لانعقاد الجمعية إلى رئاسة الجمهورية.