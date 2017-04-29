 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 05:11 مساءً
روابط سريعة
"الوطنية للصحافة" تشكل ثلاث لجان للعلاقات الخارجية وللشئون المالية وللتدريب
نقابة الصحفيين

"الوطنية للصحافة" تشكل ثلاث لجان للعلاقات الخارجية وللشئون المالية وللتدريب

السبت، 29 ابريل 2017 04:40 م

استكملت الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل باقي لجانها خلال الاجتماع المنعقد حاليا بمقرها بالشركة القومية للتوزيع برئاسة عبدالله حسن الوكيل الأول المفوض.
ووقع اختيار الهيئة على شارل فؤاد لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية، ومحمد الهواري لرئاسة اللجنة المالية والاقتصادية، وعلاء ثابت لرئاسة لجنة التطوير والتدريب.
يذكر أن “الوطنية للصحافة” شكلت هيئة مكتبها بعضوية عبدالله حسن وكيلا أول وعصام فرج وكيلا ثان، كما اختارت الهيئة نايف عبد الله رئيس قطاع الصحافة أمينا عاما.‎

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3