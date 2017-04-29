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تراجع إيرادات السياحة بنسبة 17٪ فى تركيا
تركيا

تراجع إيرادات السياحة بنسبة 17٪ فى تركيا

السبت، 29 ابريل 2017 04:31 م

أعلن معهد الإحصاءات التركى أن إيرادات السياحة فى تركيا تراجعت بنسبة 17٫1٪ على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 3،37 مليار دولار فى الربع الأول من العام.
وأكد المعهد فى بيان له أن المخاوف الأمنية المتزايدة بعد سلسلة هجمات إرهابية قلصت إيرادات السياحة التركية للعام الماضى بأكمله إلى 22،11 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات فى 2015 نحو 31،46 مليار دولار.

فى السياق نفسه، وعلى صعيد العلاقات المتوترة مع أوروبا، أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عدم السماح لأى دولة بالتشكيك فى نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية 16 أبريل الجارى، والتى وسعت من سلطاته.

وقال أردوغان لن نسمح بتشكيك مؤسسات أو دول، وفى مقدمتها الاتحاد الأوروبي، بديمقراطية بلادنا من خلال نتائج الاستفتاء الشعبي».
وأضاف أن «تركيا بلد أثبتت إرادتها بما يخص الديمقراطية ودولة القانون، دون أن تترك مجالا للشك. تركيا ستمضى قدما وبحزم فى الطريق الذى تراه صحيحا».

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