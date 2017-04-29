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خرائط جوجل تذكرك بمكان انتظار سيارتك
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خرائط جوجل تذكرك بمكان انتظار سيارتك

السبت، 29 ابريل 2017 04:30 م

ظهرت ميزة جديدة في تطبيق “خرائط جوجل” على الهواتف المحمولة، تشير إلى الموقع الدقيق لموقف السيارة.

وأصبح من الممكن تحديد موقع ركن السيارة بدقة، عبر التطبيق على كل من نظامي أندرويد وiOS.

ويستطيع العاملون بنظام أندرويد النقر على “Save Your Parking” بالقرب من النقطة الزرقاء. أما بالنسبة لحملة آيفون، فليسوا بحاجة لهذه العملية، إذا كان الجهاز متصلا بالسيارة عن طريق USB أو بلوتوث، حيث سيقوم تطبيق “خرائط جوجل” بتذكر هذا الموقع تلقائيا.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق خرائط جوجل كان يذكر المستخدم بموقف السيارة، إلا أن هذه الميزة لم تعمل سابقا بشكل جيد.

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