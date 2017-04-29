بعد زيارة بابا الفاتيكان.. الأوقاف تنشئ مركز عالمي للسلام

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن زيارة بابا الفاتيكان بحكمته ورؤيته المتسامحة تجاه الأديان والإنسانية ستنتج آفاقا واسعة للتعاون بين الشرق والغرب.

وأوضح “جمعة” أن وزارة الأوقاف، سننشئ مركزًا عالميا للسلام بالقاهرة يضم أعضاء دائمين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية من داخل مصر وخارجها لنشر ثقافة السلام.