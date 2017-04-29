لم يمض الكثير على إطلاق سامسونج لسلسلة هواتفها الذكية جالاكسي إس 8 وإس 8 بلس، حتى بدأت العمل فعليا على هاتف جالاكسي إس 9.

وأشار تقرير جديد إلى أن الشركة الكورية الجنوبية قد بدأت خططها بشأن هاتفها الرئيسي للعام المقبل، قبل وقت طويل من موعد إطلاقه، ووفقا للتقارير فإن هاتف سامسونج جالاكسي إس 9 سيكون ثمرة تعاون بين الشركة الكورية الجنوبية وشركة كوالكوم، وسيكون مزودا بمعالج سناب دراجون 845 والذي ستبدأ كوالكوم بتطويره قريبا.

وكانت الشركة قد صنعت معالج سناب دراجون 835 بدقة 10 نانومترات، ما يوفر دقة في الأداء بنسبة 27% وكفاءة أكبر للطاقة بمقدار 25% مقارنة بالمعالج السابق، فيما ينتظر بان يوفر معالج سناب دراجون 845 الذي سيدعم هواتف جالاكسي إس 9، أداء أفضل واستهلاك أقل للطاقة مقارنة بمعالج سناب دراجون 835.

ويأمل الكثيرون في أن يوفر هاتف سامسونج القادم، جتلاكسي إس 9، مميزات عدة هي:

- كاميرا مزدوجة تعمل بنظام التقريب البصري (للتنافس مع الكاميرا الخلفية لجهاز آي فون 7 بلس).

- مستشعر بصمات الإصبع يكون جزءا لا يتجزأ من الشاشة وليس بجوار الكاميرا الخلفية.

- زر المساعد الرقمي الذكي بيكسي.

- بطارية أكبر وآمنة في نفس الوقت.