بلغت نسب الإشغال السياحى للفنادق الثابتة بمدينة أسوان، خلال شهر أبريل الجارى، نحو 32 % تقريباً.

وقال خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن نسب الإشغال السياحى فى أسوان خلال شهر أبريل جيدة، مقارنة بأشهر أبريل الماضية عقب ثورة يناير 2011، والتى تعرضت خلالها السياحة لركود حاد، وبدأت تتعافى تدريجياً مع الوقت.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن أسوان حققت خلال الموسم السياحى المنقضى لم تشهدها منذ ركود السياحة، وبلغت الإشغالات السياحية خلال أحد الشهور إلى 100 % تقريباً تزامناً مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأسوان بنهاية شهر يناير الماضى لحضور مؤتمر الشباب الوطنى.