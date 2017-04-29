بيعت سترة الممثل الأميركي الراحل “باتريك سويزي” بمبلغ 62 ألف دولار، أمس الجمعة في مزاد علني بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية .

وكانت السترة جزءا من مقتنيات الممثل الذي رحل عن عالمنا عام 2009، حيث قام بارتدائها خلال فيلم “الرقص القذر”” الذي أنتج عام 1987، وفق ما أوردت “سكاي نيوز”.

وشمل المزاد بيع لوح ركوب الأمواج الذي استخدمه الممثل الراحل في فيلم “بوينت بريك”، وبلغ ثمنه نحو 60 ألف دولار، وشمل المزاد بيع مقتنيات أخرى مثل ملابس وسيارة.

وقالت أرملته ليزا نيمي إن مشاعر مختلطة انتابتها عند بيع المقتنيات، وقد أرادت أن يشاركها المعجبون في مقتنيات زوجها، رغم حبها لها، فيما دعت ابنة أخيه إلى إلغاء المزاد على اعتبار أن المقتنيات يجب أن تظل ملكا للأسرة، وأطلقت عريضة على الإنترنت لوقف المزاد.

واكتسب سويزي شهرة واسعة بعد أن أدى دور مدرب الرقص في فيلم “الرقص القذر”، وكان مرشحا لنيل جائزة غولدن غلوب عن دوره في فيلم “غوست”.