بابا الفاتيكان لـ "المصريين": «ستظلون دائما فى صلواتي.. وصلوا من أجلي»السبت، 29 ابريل 2017 04:34 م
أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خلال كلمته بقداس الكنيسة الكاثوليكية، أن مصر ساهمت فى إثراء الكنيسة بالكنز، الذي لا يقدر بثمن هو تقديمها كبار كهنة المسيحية الذين كانت حياتهم مثالا لفتح أبواب السماء بعد مد أيديهم لمساعدة المحتاجين فى الأرض.
وتابع: “من أعماق قلبي أتمنى الخير لكل مصر ولشعبها ولأرضها المباركة بزيارة العائلة المقدسة، ستظلون دائما فى صلواتي إلى الله، من فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي”.
وكان البابا فرنسيس ترأس صلاة القداس الإلهي، في استاد الدفاع الجوي، صباح اليوم، السبت، بحضور أكثر من 25 ألف قبطي مصري، ضمن برنامج الزيارة الرسمية له إلى مصر، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان، والتي تعد أول زيارة لبابا روما منذ عام 2000 بعد زيارة البابا يوحنا بولس الثاني.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل البابا فرانسيس أمس، الجمعة، في قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية له، بعد الوصول من مطار القاهرة، وأعقبها زيارة مشيخة الأزهر الشريف للالتقاء بالإمام الأكبر شيخ الأزهر.
كما ألقى كلمة بمؤتمر الأزهر العالمي للسلام، وأعقبها مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فندق الماسة بالقاهرة، بحضور رموز الدولة المصرية ووزراء الحكومة، وأعقبتها زيارة للكنيسة البطرسية للقاء البابا تواضروس الثاني، ثم زيارة إلى الكنيسة البطرسية، التي استهدفها الإرهاب الغاشم بالعباسية.
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