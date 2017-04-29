اعتقلت الشرطة الإيطالية 6 نازين جدد مشتبه بهم لاتهامهم بتأجيج العنف ضد الأجانب، إذ يعتقد أن الستة ينتمون لخلية أعضائها تم التنصت على مكالمتها واتضح أنهم يطالبون بالعنف ضد الأجانب.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” بأن الستة اتهموا بالتحريض على التمييز والعنف العنصري والعرقي.

وأظهر مقطع مصور أصدرته قوات الدرك الإيطالية، كارابينيري، يظهر دعاية للنازيين والفاشيين الجدد، وسكاكين وتعليمات لصناعة المتفجرات والتي تم مصادرتها من أحد الأشخاص يخيم في الغابات.

كما يعتقد أنهم رسموا صليبا معقوفا على مكتب محلي للحزب الديمقراطي “يسار وسط”، وأضرموا النيران في صناديق تجمع فيها منظمة كاريتاس الخيرية أموالا تستخدم لتوفير ملابس للمحتاجين.