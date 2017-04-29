أقمار منظومة "جلوناس" الروسية سترسل إشارات جديدةالسبت، 29 ابريل 2017 03:37 م
سترسل 6 أقمار صناعية تابعة لمنظومة “جلوناس” للملاحة الفضائية الروسية إلى المستخدمين إشارة جديدة في مجال الترددات “L3”.
أعلن ذلك نائب رئيس شركة “روسكوسموس” (الوكالة الفضائية الروسية)، ميخائيل خايلوف، في كلمة ألقاها اليوم، في مؤتمر عقد بموسكو عن الملاحة الفضائية العالمية.
وأعاد خايلوف إلى الأذهان أن احتياطي الأقمار الصناعية للملاحة الفضائية الروسية يتضمن 7 أقمار، مشيرا إلى أن 6 منها سترسل إشارات متعددة الشفرات في مجال التردد الجديد “L3”.
وأوضح أن قمرا صناعيا واحدا من طراز “جلوناس-أم”، وقمرين آخرين من طراز “غلوناس-كا” من الجيل الجديد، هي التي ترسل في الوقت الحاضر إلى المستخدمين، الإشارات الجديدة فائقة الدقة والمتعددة الشفرات.
يذكر أن ترددات “L” هو مجال للموجات الديسيمترية، يستخدم للاتصال الأرضي والفضائي، ويمتد من 1 إلى 2 غيغاهرتز، من الطيف الكهرومغناطيسي، بطول موجي من 15 إلى 30 سنتيمترا.
أما التردد الحامل لمجال الترددات “L3”، والذي يستخدم في الجيل الجديد للأقمار الصناعية للملاحة الفضائية الروسية، فبلغ 1202 ميغاهرتز.
يذكر أن منظومة “جلوناس- كا” الحديثة تعد حلقة ضمن سلسلة الأجهزة الفضائية في منظومة “غلوناس” الروسية للملاحة الفضائية.
ويعتبر لوناس-كا” جهازا من الجيل الثالث يختلف عن سابقيه بفترة ضمان طويلة (10 أعوام)، وبوزنه الخفيف ومكوناته روسية الصنع.
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