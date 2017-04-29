أعلن ماركو سيلفا، المدير الفنى لنادى هال سيتى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى أحمد المحمدى، التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة ساوثهامبتون بملعب “سانت ميريز”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

ذكرت الصفحة الرسمية لنادى هال سيتى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أن أحمد المحمدى، الجناح الأيمن لمنتخب مصر، سيبدأ المباراة “أساسيًا”، حيث جاء تشكيل هال سيتى كالتالى، ياكوبوفيتش روبيرتسون، رانوكيا، ميجيور، أحمد المحمدى، ندياى، جروسكى كلاكوس، ايفاندرو، ماركوفيتش، نياسى.

أما تشكيل ساوثهامبتون فجاء كالتالى، فورستر بيرتراند، يوشيدا، ستيفنس، سيدريك تاديتش، هوغبيرغ، ديفيز ريدموند، جابياديانى، سفيان بوفال.



ويحتل هال سيتى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 33 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على سوانزى سيتى صاحب المركز الثامن عشر المؤدى للهبوط إلى دورى الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع برصيد 40 نقطة.



ويسعى هال سيتى لتحقيق الفوز الثانى على التوالى، من أجل تعزيز آماله فى البقاء بعد تغلبه فى المباراة الماضية على واتفورد بهدفين دون مقابل.