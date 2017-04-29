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السبت 29 ابريل 2017 03:35 مساءً
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«يونايتد إيرلاينز» تتوصل لتسوية مع راكب طرد بالقوة من إحدى طائراتها
يونايتد

«يونايتد إيرلاينز» تتوصل لتسوية مع راكب طرد بالقوة من إحدى طائراتها

السبت، 29 ابريل 2017 03:35 م

توصلت شركة طيران يونايتد إيرلاينز إلى تسوية تتضمن مبلغا ماليا لم يتم الكشف عنه مع الراكب الذي طرد بالقوة من إحدى طائراتها في مطار في شيكاغو في وقت سابق هذا الشهر، حسبما قال محامي الراكب يوم أمس الخميس.

وكان الدكتور ديفيد داو وهو طبيب أميركي من أصل فيتنامي قد نقل إلى المستشفى بعد أن قام حارس من شرطة طيران شيكاغو بجره من الطائرة لإفساح مكان لأربعة من أفراد طاقم الطائرة التي كانت في رحلة من مطار أوهير الدولي بالمدينة إلى لويزفيل في كنتاكي.

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