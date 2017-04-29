توصلت شركة طيران يونايتد إيرلاينز إلى تسوية تتضمن مبلغا ماليا لم يتم الكشف عنه مع الراكب الذي طرد بالقوة من إحدى طائراتها في مطار في شيكاغو في وقت سابق هذا الشهر، حسبما قال محامي الراكب يوم أمس الخميس.

وكان الدكتور ديفيد داو وهو طبيب أميركي من أصل فيتنامي قد نقل إلى المستشفى بعد أن قام حارس من شرطة طيران شيكاغو بجره من الطائرة لإفساح مكان لأربعة من أفراد طاقم الطائرة التي كانت في رحلة من مطار أوهير الدولي بالمدينة إلى لويزفيل في كنتاكي.