العلماء يكشفون سبب الإصابة بالتعب المزمنالسبت، 29 ابريل 2017 03:31 م
كشف العلماء الأمريكيون عن سبب متلازمة التعب المزمن التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية.
وقد نشرت مجلة “Microbiome” مقالا جاء فيه أن اضطرابات الأمعاء الدقيقة قد تتسبب بهذه الحالة.
يذكر أن متلازمة التعب المزمن، أو التهاب الدماغ والنخاع، هي مرض يتجلى في التعب الذي يدوم لفترة طويلة، ولا يزول حتى بعد قضاء عطلة طويلة.
وبحسب تقييم الخبراء فإن نحو 2.5 مليون من مواطني الولايات المتحدة يعانون حاليا من هذا المرض، لكن سببه كان مجهولا إلى الآن.
ومن المعروف أن الجراثيم التي تعيش في الأمعاء تعد جسرا يربط الجهاز العصبي المركزي بالجهاز الهضمي، لذلك قرر الباحثون دراسة إمكانية ظهور المتلازمة في حال وجد خلل في البيئة المعوية.
وشارك في تلك الدراسة 50 شخصا يعانون من مرض التعب المزمن، و50 متطوعا من الأصحاء، وقد أخذت منهم عينات البراز التي تم تحليلها للتأكد من وجود مختلف أنواع البكتيريا المعوية فيها.
واتضح أن بنية البكتريا لدى المصابين بالتعب المزمن، تختلف عما هو عليه لدى الأصحاء، وتحتوي تغيرات في بنية المواد التي تنتجها، كما اكتشف فيها نقص الأحماض الدهنية وزيادة نسبة فيتامين B.
ويعتقد العلماء أن سبب تطور متلازمة التعب المزمن يكمن في وجود خلل في البيئة المعوية، ويأملون في أن تسمح الدراسات اللاحقة بوضع سبل لعلاج هذا المرض.
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