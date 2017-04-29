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السبت 29 ابريل 2017 03:32 مساءً
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بابا الفاتيكان يرأس قداسا مع كهنة الكنيسة الكاثوليكية بالكلية الإكليريكية
بابا الفاتيكان ، القداس الالهي

بابا الفاتيكان يرأس قداسا مع كهنة الكنيسة الكاثوليكية بالكلية الإكليريكية

السبت، 29 ابريل 2017 03:32 م
وكالات

ترأس البابا فرنسيسن بابا الفاتيكان، منذ قليل، قداساً مع كهنة الكنسية الكاثوليكية بمصر، داخل الكلية الإكليريكية بالمعادى.
وكان البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، قد وصل القاهرة أمس الجمعة، فى زيارة تستغرق يومين، حيث التقى أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من المسئولين المصريين، فى زيارة تحمل رسالة سلام للعالم، وتأكيد على وحدة أصحاب الأديان السماوية، ومخاطبة العالم بوحدة قطبى الشعب المصرى والعربى من خلال مؤتمر عالمى مشترك مع شيخ الأزهر.

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