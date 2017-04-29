وجد علماء من جامعة كانبيرا في أستراليا وسيلة للحفاظ على صفاء الذهن والقدرات المعرفية في سن الشيخوخة.

ونشرت نتائج بحوث العلماء في المجلة البريطانية للطب الرياضي “British Journal of Sport Medicine”، بحسب ذا تلغراف.

ووفقا للقائمين على الدراسة، فإن دروس التربية البدنية الأسبوعية، لمدة 45 دقيقة، تساعد في حفظ القدرات المعرفية، مثل الانتباه والذاكرة، لدى الذين تجاوزوا سن الـ 50 عاما، كما ينصح العلماء بممارسة التمارين الرياضية لمرة أو مرتين في الأسبوع.

كما جاءت نتائج مماثلة، بعد تحليل 10 دراسات حول العلاقة بين القدرة المعرفية والنشاط البدني. ويشير الخبراء إلى أن التأثير الإيجابي يتضاعف في حال الجمع بين التدريب البدني واتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين وشرب الكحول.