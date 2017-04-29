مرتضى منصور: سنرسل ملفا للمحكمة الدولية الرياضية بكامل مخالفات اتحاد الكرةالسبت، 29 ابريل 2017 03:28 م
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الإجراءات التي سيتخذها نادي عن أزمة مباراة المقاصة هي تقديم تظلم إلي لجنة التظلمات وهو ماحدث بالفعل ثم إرسال ملف للمحكمة الدولية الرياضية بكامل مخالفات اتحاد الكرة في بطولة الدوري وتغيير نظام المسابقة على حد قوله .
وتحدث مرتضي منصور - في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر النادي بميت عقبة - عن “كارثة” على حد قوله وهي أن اتحاد الكرة قام بعمل عقد مع شركة مراهنات وعلم بالفعل أن الشركة قامت بعمل مراهنة علي لقاء الزمالك والجيش في الدوري .
ورد منصور على حازم إمام لاعب النادي السابق وعضو اتحاد الكرة مؤكدا أنه كان لا يوجد أي شئ باسمه في الزمالك ولكن يوجد حديقة باسم والده الراحل حماده إمام حديقة ، وقال إنه إذا كان يوجد حديقة باسمه فسيتقدم باستقالته على الفور.
واتهم منصور ، حازم إمام وممدوح عباس بتدمير نادي الزمالك حيث أنه استلم النادي مديون بمبلغ 306 مليون جنيه إلى جانب الغرامات .
وطالب ممدوح عباس ورؤوف جاسر وحازم إمام وأحمد سليمان بالترشح في الانتخابات القادمة ، مشددا على أن الجمعية العمومية هتعرفهم حجمهم الحقيقي .. مطالبا الإعلام بعدم الحديث عن الانتخابات الآن.
ونفي مرتضي ماتردد عن وجود أزمة بينه وبين إيناسيو المدير الفني للفريق بعدما طلب منه إجراء تغييرات للاعبين في الملعب قائلا إن هذا الكلام لم يحدث علي الإطلاق.
وأعلن منصور أن الجمعية العمومية للنادي طالبت مجلس الإدارة بفسخ العقد مع الشركة الراعية وهو ماحدث ، مطالبا اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعدم إدخال كاميرات في لقاء الإسماعيلي القادم في الدوري.
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