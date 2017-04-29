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العلماء يفسرون ضمور العضلات عند المصابين بالسمنة
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العلماء يفسرون ضمور العضلات عند المصابين بالسمنة

السبت، 29 ابريل 2017 03:25 م

نشر علماء من جامعة أوغستا الأمريكية نتائج أبحاث تبين سبب ضمور الأنسجة العضلية عند الذين يعانون من البدانة المفرطة.

وفي دراسة نشر نتائجها موقع EurekAlert، أكد العلماء أن “أجساد الذين يعانون من السمنة الزائدة، تنتج كميات كبيرة من بروتين الميوستاتين الذي ينظم نمو الأنسجة العضلية، وبالتالي كلما زاد وزن الشخص؛ زادت نسبة هذا البروتين في جسمه، وأدت لضمور عضلاته”.

وأكدوا أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد الاختبارات التي أجروها على فئران التجارب خلال أبحاثهم الهادفة لإيجاد أدوية وعقاقير جديدة، قادرة على محاربة السمنة الزائدة لغير القادرين على ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

يذكر أن الـ”ميوستاتين” هو هرمون تم اكتشافه في تسعينيات القرن الماضي، ويعمل هذا البروتين على تنظيم نمو الكتلة العضلية، ويمنع نمو العضلات بصورة خارجة عن السيطرة، لذلك يخضع هذا البروتين لدراسات عدة نظرا لاحتمال استعماله في أدوية تمنع إنتاجه في الجسم، ويمكن استخدامه لمعالجة بعض الأمراض كضمور العضلات، أو من قبل الرياضيين الراغبين بزيادة كتلتهم العضلية دون بذل أي جهد أو تمرينات شاقة.

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