مقتل عنصرين من القاعدة في غارة أمريكية بمحافظة "شبوة" اليمنية

لقي عنصران من تنظيم القاعدة مصرعهما اليوم السبت في غارة جوية شنتها طائرة أمريكية من دون طيار في محافظة شبوة.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في اليمن وفقا لقناة “سكاي نيوز ” الإخبارية ” إن طائرة بدون طيار استهدفت سيارة يستقلها عنصران من تنظيم القاعدة بمنطقة لماطر بمحافظة شبوة دون الكشف عن هويتهم .

من ناحية أخرى، أفادت مصادر يمنية باستهداف غارات أخرى قيادات في محافظة البيضاء ، مما أسفر عن مقتل 6 من عناصر التنظيم.