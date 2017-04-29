أول رحلة طيران في العالم من أوروبا إلى أستراليا دون توقفالسبت، 29 ابريل 2017 03:23 م
أعلنت شركة الطيران الأسترالية، كانتاس، تسييرها لأول رحلة من أوروبا إلى أستراليا دون توقف، يوم 25 مارس عام 2018.
وحددت الشركة الجدول الزمني للرحلة التي ستنطلق من العاصمة البريطانية، لندن، إلى بيرث، غرب أستراليا.
وقال آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة كانتاس: “لقد قلنا أن الشركة ستغير مجريات اللعبة، والأمر أصبح حقيقة واقعة، حيث بقي مسار الكانغرو يتغير مع التكنولوجيا الحديثة، وكانت تستغرق الرحلة 4 أيام، يتخللها التوقف 7 مرات، ولكننا الآن قادرون على الربط بين بريطانيا وأستراليا برحلة واحدة دون توقف”.
ومن المتوقع أن تكون هذه الرحلة ثالث أطول رحلة ركاب في العالم عند إطلاقها.
وستُستخدم طائرة بوينغ 787-9 Dreamliners للقيام بالرحلة، حيث ستنقل 236 راكبا، ومن المتوقع أن تُشغل رحلات الطيران 14 مرة في الأسبوع، كما أن التذاكر أصبحت متاحة للبيع منذ الآن.
وتعهد السياسي الأسترالي، كولن بارنيت، بمبلغ 14 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للمطارات، كما رحب بالاتفاق القائم بين مطار بيرث، وشركة كانتاس.
ولن تكون أسعار تذاكر الرحلة المباشرة رخيصة الثمن، حيث ستبدأ من 1200 دولار، حيث ستستغرق الرحلة من مطار هيثرو في لندن، إلى بيرث، 17 ساعة دون توقف.
ومن المتوقع أن ينخفض سعر التذكرة إلى 1000 دولار، خلال فترة عقد الصفقات، وفقا للشركة.
ويذكر أن الرحلات الجوية المباشرة تتطلب دفع تكاليف أعلى، بسبب التكلفة الإضافية للوقود. هذا ستكون النوافذ على متن طائرة Dreamliner أكبر بـ 65% من تلك الموجودة على طائرات مماثلة.
وتستخدم الطائرة كمية أقل من الوقود بنسبة 20%، بالمقارنة مع الطائرات الأخرى.
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