افتتاح المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرةالسبت، 29 ابريل 2017 03:23 م
افتتح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدى العالمي، ويونس جبرين أمين عام الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل اليوم السبت المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرة بالمنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي.
وقال رئيس مجلس إدارة البريد المصري ـ في تصريحات له على هامش الافتتاح اليوم - “إن افتتاح مركز التدريب البريدي الإقليمي بالقاهرة يأتي في إطار سعي البريد المصري الدائم لدعم سبل التعاون مع البلدان العربية والأفريقية الشقيقة، ويؤكد علي ريادة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة علي كافة المستويات”.
وأشار إلى أن افتتاح المركز جاء نتيجة إدراك المجتمع البريدي الدولي للطفرة، التي يشهدها البريد المصري حاليا من خلال تحسن وتطور مستوى الأداء وتنوع الخدمات وفق تقييمات مستوى الأداء الذي يتابعه الاتحاد البريدي العالمي دوريا، موضحا أن المركز يتوافق في تجهيزاته مع أعلى مستويات التدريب العالمية من حيث كوادر العمل البريدي والأجهزة المستخدمة التي أهلته لهذه المكانة الدولية.
ونوه الصغير بأن المركز يعتبر الوحيد المعتمد من الاتحاد البريدي العالمي على مستوى أفريقيا لتدريب كوادر كافة بلدان أعضاء الاتحاد البريدي الأفريقي الناطقة بالإنجليزية والعربية.
وشدد علي أن البريد المصري يسعي إلي أن يكون مركز التدريب والبحوث الإقليمي أول مركز عربي أفريقي يقدم خدماته التدريبية والبحثية والاستشارية للدول الأعضاء بهدف دعم سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات في مجالات تقديم الخدمات البريدية والتدريب إلى مختلف البلدان الشقيقة بتوفير كافة أشكال الدعم الفني في مجال التدريب من واقع ريادة مصر ومكانتها الإقليمية.
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