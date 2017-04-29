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ملياردير روسي بصدد تصميم طائرة تعمل بالبطاريات الشمسية
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ملياردير روسي بصدد تصميم طائرة تعمل بالبطاريات الشمسية

السبت، 29 ابريل 2017 03:17 م

أعلن الملياردير الروسي، فيكتور فكسلبيرغ، أن شركته ستصنع بعد عامين طائرة تعمل بالطاقة الشمسية، حيث ستحلق حول الأرض خلال 120 ساعة، على ارتفاع 16 كيلومترا.

وقال: “نمتلك التصاميم الهندسية اللازمة، ونحن على ثقة بقدرتنا على بناء طائرة شراعية تعمل بالبطاريات الشمسية وتحلق على ارتفاع 16 كيلومترا، لتطير حول الأرض خلال 120 ساعة. كما نعتزم تحطيم الرقم القياسي في هذا المجال، من حيث مدى الطيران وارتفاعه، ولن تهبط الطائرة في أي مطار”.

يذكر أن الولايات المتحدة هي التي قامت لأول مرة بمحاولة التحليق حول الكرة الأرضية باستخدام طائرة شراعية تعمل بالبطاريات الشمسية، وذلك خلال 560 ساعة، وهبطت الطائرة في أثناء الرحلة الجوية في 16 محطة.

وتعهد رجل الأعمال الروسي بأن يقدم عما قريب جدولا زمنيا لتحقيق المشروع، معربا عن أمله في الحصول على دعم الجمعية الجغرافية الروسية.

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