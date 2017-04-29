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سانت كاترين تستقبل 350 سائحاً خلال 24 ساعة
دير سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 350 سائحاً خلال 24 ساعة

السبت، 29 ابريل 2017 03:17 م
وكالات

استقبلت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 350 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 300 سائح هندي والباقي من مختلف الجنسيات.

وصرح مصدر مسئول بقطاع السياحة بجنوب سيناء بأن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير، وقاموا أيضا بزيارة جبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشا سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع في المخيمات البدوية.

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