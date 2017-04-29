وصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ظهر اليوم إلى مقر الكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي حيث يعقد اجتماعا مع كهنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر .

وكان في استقبال البابا فرانسيس لدى وصوله الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ومئات الأقباط الذين اصطفوا لتحية بابا الفاتيكان وعقب الاجتماع يرأس البابا فرانسيس قداسا إلهيا مع كهنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ويتناول معهم الغذاء قبل أن يغادر القاهرة في وقت لاحق مساء اليوم السبت.

وكان البابا فرانسيس قد رأس صباح اليوم قداسا في إستاد 30 يونيو بالقرية الأوليمبية بالمعادي حضره أكثر من 25 ألف شخص.