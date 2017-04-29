سيد معوض: المنافسة بين لاعبي الأهلي قوية للدخول في قائمة المبارياتالسبت، 29 ابريل 2017 03:18 م
أكد سيد معوض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري يدرك أهمية تخطي عقبة الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع الفريقين غدا /الأحد/، ضمن مباريات مسابقة الدوري الممتاز نحو الاقتراب من لقب الدوري.
وقال معوض - في تصريح اليوم /السبت/ - “إن الفوز في هذه المباراة يعتبر أمرا حيويا في مشوار الفريق؛ للتأكيد على زيادة فارق النقاط مع أقرب منافسي الأهلي”.
وأضاف “المباراة صعبة وقوية، ولاسيما مع نتائج فريق الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلي أن الجهاز الفني حرص على مشاهدة شرائط فيديو لمباراة الفريق تحت قيادة الكابتن مختار مختار؛ للتعرف على طريقة الفريق الجديدة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد”.
وأشار إلي أن هناك منافسة بين كل اللاعبين من أجل الدخول في حسابات المباريات، وهو ما أسعد الجهاز الفني وسهل المهمة في خلق دوافع جديدة عند اللاعبين؛ لتحقيق الهدف الأول الذي يسعى الجهاز الفني لتحقيقه بالفوز ببطولة الدوري الممتاز.
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