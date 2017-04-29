أعلن مصدر في المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا اليوم السبت أن ضباطا في المركز قدموا مساعدات إنسانية لقرية (بحمرا) الجبلية في محافظة اللاذقية.

وقال الكولونيل فياتشيسلاف روميانتسيف في تصريحات بثتها وكالة أنباء “تاس” الروسية “إننا نقدم مساعدات خاصة للمستوطنات التى لم يستولِ عليها المسلحون ولكنها تأثرت بالأنشطة العسكرية القريبة”.. مضيفا بقوله: “على سبيل المثال، هناك الكثير من اللاجئين في أجزاء أخرى من سوريا في بحمرا التي لحقتها بعض الاضرار، وهناك جرحى”.

وقدم المركز الروسي للقرية نحو 300 عبوة من المواد الغذائية التي تحتوي على الأرز ولحم البقر المعلب والسكر والشاي.

وتقع قرية بحمرا في منطقة جبلية شمال شرق مدينة اللاذقية. وحدثت أنشطة عسكرية في منطقة ليست بعيدة عن القرية إلا أن المسلحين لم يستولوا عليها أبدا.

ووفقا لما ذكرته الإدارة المحلية، فقد قتل ما يقرب من 80 من سكان القرية خلال الحرب، بينما أصيب 25 آخرون بجراح بالغة، بينما أصيب 150 منهم بجروح طفيفة.

وتمكنت القوات الحكومية السورية التي تدعمها قوة الفضاء الروسية من تحريك خط المواجهة بعيدا عن القرية ولكن سكانها لا يزالون يواجهون نقص الغذاء.

أ